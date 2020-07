Inter, Marotta: “Voci su mio addio sono fake news” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Le voci sul mio addio sono fake news. sono legato all’Inter e in questo club mi trovo bene. Ho grandi motivazioni e voglio ottenere grandi risultati. Ci vuole pazienza”. Queste le dichiarazioni di Beppe Marotta, ad dell’Inter, nel prepartita del match contro l’Hellas Verona. “C’è grande rimpianto – ha spiegato l’ad in merito alla corsa Scudetto – Ma dobbiamo fare tesoro della sconfitta e dobbiamo fare una prova di grande orgoglio”. Tanti cambi di formazione per Conte che lascia fuori Eriksen e Lautaro Martinez: “Il turn over è fisiologico alla luce degli impegni ravvicinati. Spetta all’allenatore scegliere la migliore formazione per ogni appuntamento”. E sul momento di ... Leggi su sportface

FBiasin : Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a s… - tackleduro : RT @_esegesi_: Più sento parlare Marotta e più sono contento delle mani nelle quali siamo finiti. La strada è quella giusta, bisogna andar… - lazarismo : RT @marifcinter: Marotta: 'Le voci sul mio addio all'Inter e un eventuale ritorno alla Juve? Assolutamente fake news. Sto bene a Milano e a… - sportface2016 : #Inter, le parole dell'amministratore delegato Giuseppe #Marotta a pochi minuti dal match contro il #Verona - OhWhatFun__ : RT @_esegesi_: Più sento parlare Marotta e più sono contento delle mani nelle quali siamo finiti. La strada è quella giusta, bisogna andar… -