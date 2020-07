Guardia Costiera: scoperti ormeggi e stabilimenti abusivi a Nisida e Mergellina (Di giovedì 9 luglio 2020) Cronaca di Napoli: un blitz della Guardia Costiera ha portato alla scoperta di ormeggi e stabilimenti abusivi lungo tutto il litorale partenopeo. Nella giornata del 7 luglio, si è svolta una vasta e complessa operazione di polizia marittima e giudiziaria che ha riguardato tutto il litorale della città di Napoli, da Mergellina a Nisida, località apprezzate per la loro incomparabile bellezza. In tale zona di mare e di costa, interessata peraltro anche dalle direttive di contrasto all’illegalità dettate dal Prefetto di Napoli, la Guardia Costiera, dopo aver svolto una capillare attività di osservazione ed intelligence, ha eseguito una serie di interventi aventi come obiettivi le abusive ... Leggi su 2anews

