Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) – Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,39%; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha perso lo 0,81%, terminando la seduta a 3.170 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,41%); sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,60%. In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-3,86%), finanziario (-2,41%) e beni industriali (-1,69%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Cisco Systems (+2,59%) e Wal-Mart (+2,14%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Walgreens Boots Alliance, che ha chiuso a -9,01%. In apnea Raytheon Technologies, che arretra del 4,19%. Tonfo di Exxon Mobil, che mostra ...

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,39%; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha perso lo ...

