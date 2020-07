Falli di mano, regolamenti confusionari e arbitri distratti: una ridicola pagliacciata (Di giovedì 9 luglio 2020) 2! 4! 6! No, non è la tabellina del 2 e non stiamo giocando a tombola, anche perché ancora è presto. Sono i numeri dei Falli di mano (o braccio) in area che si susseguono ad ogni giornata di Serie A. Se contassimo quelli come influenti nel risultato, anziché i gol, le partite diventerebbero più emozionanti. Il motivo sta anche nel fatto che ormai si parla più di quello che di una bella azione o un risultato. Motivo? La ridicola pagliacciata del regolamento. Dalla volontarietà/non volontarietà al volume del corpo, passando per le mani dietro la schiena o alla posizione del braccio rispetto alle spalle. Un caos. Per noi? Ma passasse pure. Un caos per gli arbitri, purtroppo. Troppo distratti ma anche troppo intenti ad ... Leggi su calcioweb.eu

RealPiccinini : Se qualcuno avesse chiesto ad un gruppo di pazzi rinchiusi in manicomio da anni di studiare nuove regole sui falli… - realvarriale : La decisione di Fabbri che richiamato dal #Var Mazzoleni non concede al @1913parmacalcio il rigore più netto dei t… - forumJuventus : Le direttive AIA sui falli di mano: Restano dubbi sugli ultimi due penalty fischiati alla Juventus ??… - CalcioWeb : Falli di mano, regolamenti confusionari e arbitri distratti: una ridicola pagliacciata - - troma63 : @RealPiccinini @LucaMarelli72 Tutti i falli di mano di mister pallavolo de ligt sono gravi e volontari. -

Le sue parole sono davvero molto dure. Ecco il giudizio espresso in merito al rigore non dato ai ducali per fallo di mano di Mancini: "Parlo io per evitare squalifiche. Stasera è stato rasentato il ...

Lucarelli infuriato: "Rasentato il ridicolo, non siamo gli scemi del villaggio!"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il club manager del Parma Alessandro Lucarelli commenta così al termine della sfida contro la Roma: “Credo che questa sera si sia rasentato il ridicolo: non dare un r ...

