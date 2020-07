Erice, divieto di dimora per la sindaca Toscano. “Pressioni per un parcheggio al fratello” (Di giovedì 9 luglio 2020) Abuso d’ufficio, stesso provvedimento per Massimo Toscano, consigliere comunale a Trapani. Indagato anche il marito della prima cittadina: “Atti persecutori” nei confronti di un imprenditore e della moglie Leggi su repubblica

