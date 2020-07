Dries da brividi su Callejon: "Sta giocando gratis per noi quando poteva stare a mare" (Di giovedì 9 luglio 2020) Bellissime le parole di Dries Mertens rivolte all'amico e compagno José Maria Callejon. L'esultanza del belga dopo il gol al Genoa è per lui: "Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male. Leggi su tuttonapoli

Bellissime le parole di Dries Mertens rivolte all'amico e compagno José Maria Callejon. L'esultanza del belga dopo il gol al Genoa è per lui: "Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via ...

VIDEO + FOTO NM - Dries Mertens ai Quartieri Spagnoli autografa il suo murales! Scatta il coro "Ciro, Ciro"!

NAPOLI - Grande euforia ed entusiamo ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Dries Mertens, il miglior marcatore della storia della SSC Napoli, si è presentato per firmare il murales che il quartiere gli avev ...

