Coldiretti | il volume d’affari delle agromafie è salito a 24 | 5 miliardi di euro

"Dal controllo sui bar, ristoranti e negozi di frutta e verdura fino al furto dei raccolti come l'uva, il volume d'affari delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro con attività che riguardano l'intera filiera del cibo, approfittando anche della crisi causata dall'emergenza coronavirus": è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che ha portato "all'arresto di 12 presunti elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle cosche della 'ndrangheta Serraino e Libri, accusati di aver impiegato i proventi delle attività illecite in esercizi ...

