Cioccolatini freddi, la ricetta dell’estate di Luisanna Messeri (Di giovedì 9 luglio 2020) Luisanna Messeri è una gran golosa e chi segue le sue ricette lo è anche di più. Oggi ha proposto la ricetta dei Cioccolatini freddi, impossibile non condividere, dovete assolutamente provare a farli. E’ una ricetta facile e veloce, una vera ricettona di Luisanna Messeri. Avremo in breve tempo die quadrotti al cioccolatto ghiacciati, dolcetti per tutta l’estate da tirare fuori dal congelatore quando abbiamo voglia di coccole e di cioccolato. Magari abbiamo in casa del cioccolato fondente, sappiamo che non possiamo conservarlo con questo caldo e allora prepariamo i cioccolati ghiacciati, i dolcetti freddi che piacciono tanto a Luisanna Messeri e di certo sarà un ... Leggi su ultimenotizieflash

Linneo: il cioccolato cura alcune malattie

Nel XVIII secolo, la controversia scientifica si catalizzò tra due personaggi peculiari: il dottor Giovan Battista Felici, grande accusatore di cioccolato, che lo considerava “disordine (…) per abbrev ...

