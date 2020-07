Chi è Marialuisa Jacobelli, la tentatrice di Temptation Island 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Chi è Marialuisa Jacobelli, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Marialuisa Jacobelli, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? Maria Luisa (28 anni) è la figlia del giornalista sportivo e direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli. La bella napoletana è già parecchio nota tra gli esperti di calcio che seguono Top Calcio 24. Per alcuni esisterebbe addirittura una possibile lotta tra lei e la più popolare conduttrice sportiva della tv, Diletta Leotta ma per il momento questi sono solo rumors. Marialuisa (o Maria Luisa?) Jacobelli ha già una schiera di followers che sfondano ... Leggi su tpi

Oltre alle sei coppie di Temptation Island (cliccare per credere), il reality di stampo sociologico più bollente della televisione italiana vive, nasce e regala trash a palate anche grazie alla presen ...Ogni giovedì su Canale 5 va in onda Temptation Island 2020, reality show condotto da Filippo Bisciglia che vede 6 coppie mettersi in gioco venendo tentate da diversi tentatori e tentatrici. Ma chi son ...