Caro Sinisa, questa volta hai toppato (Di giovedì 9 luglio 2020) “I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli“ è una delle frasi storiche legate al mondo del pallone. Ma è un concetto che vale per la vita in generale: “Sbaglia soltanto chi si espone“, potremmo sintetizzare. Sostanzialmente, solo chi ha il coraggio di esprimere un’opinione, anche a costo di essere impopolare, rischia di sbagliare. Chi non si esprime mai, su nulla, sicuramente non può incappare in errore. Ecco, volendo coniugare il concetto generale al mondo del pallone (ma qui i rigori non c’entrano), possiamo prendere in riferimento Sinisa Mihajlovic. Le sue parole di ieri contro Caressa e contro Sky sono l’argomento del giorno di oggi. Bene. Tornando al discorso di cui sopra, l’allenatore serbo – noi italiani lo conosciamo abbastanza – è stato da sempre ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Caro Sinisa, questa volta hai toppato - - GabGallagher77 : @Dulafive Il caro Sinisa lo ha capito solo oggi che a Sky si parla esclusivamente solo di due o tre squadre,tutte c… - DecimoGennaro : @pisto_gol @Chiariello_CS Caro “Pisto” Sinisa ha detto solo la verità oramai Sky è una succursale dei “potenti” - elgaucheros : Caro Sinisa, platessa e digiunante di skyfo odiano anche gli ex laziali quindi è tutto normale, niente soldi from m… - pgiorgio18 : @Vatenerazzurro1 Caro Sinisa non hanno sottolineato i meriti del Bologna perché come sempre erano intenti a evidenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Sinisa Caro Sinisa, questa volta hai toppato CalcioWeb Da 0 a 10: Lozano scappa, Sinisa distrugge Sky, l'incubo tribuna per Milik e il cazziatone di Gattuso

“Ogni decisione in favore di qualcosa è una decisione contro qualcosa” ci ricorda la serie Dark. Caro Hysaj, quando sei ai venti metri la decisione migliore è una sola: passala. Con affetto e stima ...

Bologna, Mihajlovic infuriato: "Siamo la squadra più ammonita al mondo, abbiamo i killer in campo?"

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:. “Domenica dopo la vittoria di San Siro ho seguito la trasmissione su Sky e nessuno ha parlato del Bologna, si è parlato solo di Inter. Ultime notizie calcio ...

“Ogni decisione in favore di qualcosa è una decisione contro qualcosa” ci ricorda la serie Dark. Caro Hysaj, quando sei ai venti metri la decisione migliore è una sola: passala. Con affetto e stima ...Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:. “Domenica dopo la vittoria di San Siro ho seguito la trasmissione su Sky e nessuno ha parlato del Bologna, si è parlato solo di Inter. Ultime notizie calcio ...