Braccianti in piazza a Bari, Soumahoro: “No assistenzialismo” (Di giovedì 9 luglio 2020) BARI – “Siamo davanti alla sede della regione Puglia per dire che non si spogliano i braccianti dalla loro dignita’ di lavoratori con la politica dell’assistenzialismo”.Cosi’, Aboubakar Soumahoro sindacalista spiega il senso della manifestazione in corso a Bari per “denunciare la politica che mira a trasformare gli insediamenti dei braccianti in centri di accoglienza per soddisfare con i soldi dei contribuenti, l’appetito degli imprenditori dell’assistenzialismo”. I manifestanti si rivolgono al presidente della Regione, Michele Emiliano a cui ribadiscono che “l’ostacolo per l’emancipazione dei braccianti e’ l’assistenzialismo imprenditoriale”. Leggi su dire

Sono arrivati sotto il palazzo della Giunta regionale pugliese intorno alle 11 di Mattina. I braccianti 'invisibili' fanno tappa a Bari per la loro protesta contro "le catene dello sfruttamento".

