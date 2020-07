Autostrada A15 della Cisa: morti due ragazzi (29 e 25 anni) in uno scontro frontale (Di giovedì 9 luglio 2020) La squadra dei Vigili del fuoco ha estratto da una delle due vetture un ragazzo e una ragazza, entrambi di nazionalità tedesca, nati nel 1991 e nel 1995, per i quali il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Feriti anche gli occupanti dell'altra vettura Leggi su firenzepost

FirenzePost : Autostrada A15 della Cisa: morti due ragazzi (29 e 25 anni) in uno scontro frontale -