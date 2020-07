Aspi, ancora ultimatum ai Benetton "Nuova proposta o sarà revoca" (Di giovedì 9 luglio 2020) ancora un ultimatum del governo ad Autostrade: o nel week end arrivera' una nuovo proposta che tuteli l'interesse pubblico, oppure la revoca delle concessioni sara' inevitabile. E' questo l'orientamento emerso dopo l'incontro che si e' tenuto al ministero dei Trasporti tra i vertici di Aspi e Atlantia e i capi di gabinetto di Mef e Mit. Riunione che si e' tenuta in una giornata in cui il M5s e' tornato in pressing per fermare la concessione. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

