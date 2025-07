Ferito portato d' urgenza in ospedale dopo una caduta in moto

Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale, in seguito ad un incidente avvenuto nel Comune di Verona nel tardo pomeriggio di lunedì. Stando a quanto appreso, intorno alle ore 18, si sarebbe verificata una caduta autonoma di una motocicletta che percorreva la strada provinciale 35. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: urgenza - ospedale - caduta - ferito

Il leggendario chitarrista stava provando prima di esibirsi in Texas, ma è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. A luglio dovrebbe venire in Italia - C arlos Santana, il leggendario chitarrista e vincitore di numerosi Grammy, è stato ricoverato in ospedale prima di un concerto a San Antonio, Texas.

Cede il solaio di una scuola in costruzione: volo di tre metri per sei operai, trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente nel comune di Marino, zona Santa Maria delle Mole - ABBONATI A DAYITALIANEWS Questo pomeriggio, poco prima delle 17, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, alle porte di Roma.

“Ho subito un’isterectomia d’urgenza. Mi hanno tolto l’utero, le tube e il collo dell’utero”: Debora Massari, la figlia di Iginio parla dall’ospedale - Debora Massari, nota pasticcera e figlia del maestro Iginio Massari, ha rivelato sui suoi profili social di essersi sottoposta a un’isterectomia d’urgenza mercoledì pomeriggio presso l’Istituto Ospedaliero Multispecialistico di Brescia.

++ Rissa finisce in tragedia: un giovane morto e un ferito grave ++ L'aggressione al culmine di una rissa. Carabinieri sulle tracce del presunto assassino. https://www.sicomunicazione.it/rissa-tra-giovani-in-piazza-morto-un-25enne-grave-un-24enne/ Vai su Facebook

Turista in campeggio s’infilza una spalla lavorando nella sua piazzola: operato d’urgenza all’ospedale; Grave caduta in monopattino, forse a causa di una buca: giovane ricoverato in rianimazione; Bambina in codice rosso: cade da cavallo, trasferita d’urgenza in ospedale.

Cade dal balcone, 54enne ferito finisce in ospedale - Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione a Oria. Come scrive msn.com

Emanuele Palma muore a 15 anni, fatale l'incidente in scooter. La famiglia: «Qualcosa non torna, non può essere caduto da solo» - Emanuele Palma, 15 anni, originario di Calvizzano (Napoli), è morto ieri sera, 13 luglio, dopo due giorni di agonia in ospedale. Scrive msn.com