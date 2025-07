Tour de France | Simon Yates vince a Puy de Sancy Ben Healy riporta l' Irlanda in maglia gialla

Simon Yates (Team Visma Lease a Bike) ha vinto oggi, lunedì 14 luglio, la Ennezat-Le Mont-Dore Puy de Sancy, 165,3 km, prima tappa di montagna di questa edizione del Tour de France 2025. L'inglese, che ha vinto il Giro d'Italia 2025, è arrivato sul traguardo con 10" di vantaggio. 🔗 Leggi su Today.it

Tour de France, Simon #Yates vince la decima tappa, Ben #Healy in maglia gialla #TDF2025 #14luglio Tutti i dettagli su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-la-grande-boulche-tadej-pogacar-jonas-vingeg Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si spacca la fuga!! 17 in testa alla corsa con 3' 35" sul gruppo; Simon Yates vince la 10^ tappa, Healy in giallo; Pogacar in giallo, Evenepoel 2° e Vingegaard 4°: la classifica.

Tour De France: tutte - Il britannico della Visma, vincitore del Giro, sfrutta la giornata di libertà e vince la tappa con arrivo a Puy de Sancy. Da gazzetta.it

Tour de France stravolto: Healy si prende la maglia gialla, tappa a Simon Yates - Il giorno della Bastiglia stravolge il Tour de France 2025: Simon Yates, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ha conquistato la decima frazione della Grande Boucle, una tappa con ben otto Gran Premi ... Riporta msn.com