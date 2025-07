Welfare A2a restituisce valore ai dipendenti | presentato piano da 72 mln l’anno

Oltre 72 milioni di euro all'anno destinati a welfare e premi per i dipendenti, suddivisi in 10 milioni per supportare la genitorialità , 18 milioni per i servizi di welfare, 5,3 milioni per il piano di azionariato diffuso e 39 milioni per i premi di produttività . Questi i numeri del Gruppo A2a riguardanti i servizi di .

