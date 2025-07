I vincitori di love island usa amaya espinal e bryan arenales svelano i loro piani sorprendenti per il premio in denaro

riassunto delle vincitrici di love island usa stagione 7 e i loro piani per il premio. Le nuove campionesse di Love Island USA stagione 7, Amaya Espinal e Bryan Arenales, hanno rivelato le loro intenzioni riguardo al premio di 100.000 dollari. La coppia, che ha conquistato il pubblico durante tutta la durata del reality, ha deciso di condividere il montepremi e destinare parte dei soldi a cause benefiche. chi sono i vincitori e come si sono formati. Amaya Espinal, entrata nel cast come una delle prime "Bombshell", ha immediatamente catturato l'affetto degli spettatori grazie alla sua personalità autentica.

In questa notizia si parla di: love - island - amaya - espinal

