Trump | Quella in Ucraina è la guerra di Biden non la mia Lavoriamo affinché finisca

(Agenzia Vista) Usa, 14 luglio 2025 “Questa non è la guerra di Trump. Siamo qui per cercare di concluderla e risolverla. Questa è stata la guerra di Biden e di altre persone, ed è una situazione molto triste perchè le persone continuano a morire”. Così Trump alla Casa Bianca con Rutte (Nato). X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Quella in Ucraina è la guerra di Biden, non la mia. Lavoriamo affinchĂ© finisca

