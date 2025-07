Castel Porziano al mare senza servizi | i chioschi sono assegnati ma restano ancora chiusi

I servizi igienici sono chiusi ed i bagnini non ci sono. I romani continuano a scegliere le spiagge dei “Cancelli” ma a quasi due mesi a mezzo dall’avvio della stagione balneare, all'ombra delle dune la situazione non decolla. I concessionari in attesa di un via libera Castel Porziano è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Stagione balneare, le spiagge di Ostia restano sporche: i romani sperano ora in Castel Porziano - Il caso della ruspa tra centinaia di bagnanti è stato eclatante. Ma al di là del caso estremo, la cui responsabilità ancora deve essere accertata dalla Regione Lazio, restano le condizioni in cui versano gli arenili di Ostia.

Addio ad altri 53 pini. A Castel Porziano tornano in azione le motoseghe - Cinquantatré pini da abbattere. È questa il numero di piante a cui dovrà rinunciare l’Infernetto. Gli alberi in questione, infatti, riguardano il tratto di via Castel Porziano compreso tra via Orazio Vecchi e via Alessandro Stradella.

Una lupa investita sulla Colombo: è a poca distanza da Castel Porziano - Stanno facendo il giro del web le immagini di un lupo, a bordo strada, vittima di un investimento. L’animale è stato rinvenuto sulla strada laterale della Cristoforo Colombo e conferma la presenza dei lupi, ormai acclarata, nel quadrante sud della Capitale.

Castel Porziano, al mare senza servizi: i chioschi sono assegnati ma restano ancora chiusi - A distanza di due settimane però non è ancora stato ottenuto il via libera necessario a far partire i servizi ... Come scrive romatoday.it

Castelporziano: bando concluso due settimane fa, ma i chioschi sono ancora chiusi. I Cancelli restano senza servizi - Dal Campidoglio si rassicura nelle note ufficiali: tutto a norma, rapide risposte dagli uffici ... Si legge su msn.com