Real Madrid, Vinicius ai ferri corti con Xabi Alonso?.

Madrid, 14 luglio 2025 – Dopo il Mondiale per club è tempo di riflessioni in casa Real Madrid. Per i blancos, l'esperienza negli Stati Uniti non è stata proprio formidabile: dopo un cammino ottimo tra gironi e fase a eliminazione diretta, il Real Madrid ha salutato la competizione in semifinale, con una sconfitta rovinosa per 4-0 contro il Paris Saint-Germain, che poi è stato sconfitto dal Chelsea in finale. La gara contro i parigini ha ridimensionato il Real Madrid e ha nuovamente evidenziato i problemi della squadra, alla ricerca di leader nei momenti decisivi della partita. Dall'avvento di Xabi Alonso, però, c'è un nuovo problema nel Real Madrid, che riguarda soprattutto la tattica.

