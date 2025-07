Beppe Sala scendi dall'ufficio | sindaco contestato in Consiglio comunale per la vendita dello stadio di San Siro

Beppe Sala è stato contestato dall'opposizione in Consiglio comunale con un coro da stadio. Il centrodestra chiede che il sindaco riferisca in aula di come sta procedendo la trattativa con Milan e Inter per la vendita del 'Meazza'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Beppe Sala: "A Milano ci sono ancora troppe auto, i cittadini usino i mezzi pubblici" - Il capoluogo lombardo punta a rispettare gli obiettivi Onu per il 2030. Sala rilancia il trasporto pubblico e l'abbandono dell'auto privata: "E' una opportunità economica"

Milano e le comunali del 2027. Beppe Sala: “È possibile che vinca ancora il centrosinistra” - Milano, 10 maggio 2025 – “Non commento sondaggi sui singoli, però secondo me" alle prossime elezioni comunali "c'è la possibilità che il centrosinistra vinca ancora, c'è eccome".

Beppe Sala: "Intitoliamo una via alle vittime del terrorismo, non solo a Ramelli" - Beppe Sala apre all'intitolazione di una piazza o una via ai giovani milanesi vittime di terrorismo. "Credo che sarebbe una buona cosa", ha detto il sindaco di Milano a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa da alcuni esponenti di.

Processo per il palazzo nel cortile di via Fauché: il sindaco non sarà chiamato a testimoniare - Beppe Sala è stato invece già ammesso come teste nel dibattimento per le presunte irregolarità della Torre ... Come scrive milano.repubblica.it