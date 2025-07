Per usare i social servirà un' app che verifica l' età | primo test anche in Italia

Prende il via un nuovo test per la verifica dell'etĂ degli utenti sui social network. L'idea è dell'Unione Europea ma sarĂ proprio l'Italia, insieme a Francia, Spagna, Grecia e Danimarca, a testare per prima la fase pilota dell'applicazione, che è uno dei tasselli che comporranno il portafoglio. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: social - verifica - italia - usare

Cyberbullismo, cos’è. Scorza (Garante): “Basta bambini sui social. Subito la verifica sull’età ” - Roma, 3 maggio 2025 – Guido Scorza, componente del Garante privacy. Due leggi contro il cyberbullismo ma le armi sembrano spuntate.

Minori sui social, dall’Ue l’app per la verifica dell’età : Italia tra i primi Paesi a provarla - Minori e social sono il duo protagonista del delicato dossier che la Commissione europea ha affrontato per tracciare quelle che sono linee guida per la protezione digitale dei minori di 18 anni.

Social, l’Ue lancia l’app per verificare l’età : primo test in Italia https://ilsole24ore.com/art/social-l-ue-lancia-l-app-verificare-l-eta-primo-test-italia-AHTkMQiB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1752503809… Vai su X

? Alle 4.42 di sabato 21 giugno (ora italiana) vivremo il "giorno più lungo" dell'anno, con la notte più corta della stagione. É tempo di #solstiziodestate, il primo giorno dell'#estate in termini astronomici: nell’emisfero Nord della Terra si verifica quando è inclin Vai su Facebook

Arriva il test per la verifica dell'età sui social, il progetto pilota in Italia; App Ue per verifica età sui social: test in Italia e Europa; Verifica dell’età sui social, l’UE lancia l’app: primo test in Italia.

Arriva il test per la verifica dell'età sui social, il progetto pilota in Italia - Il prototipo dell'app, che stabilisce un "gold standard" nella garanzia dell'età online, permetterà, ad esempio, agli utenti di dimostrare facilmente di avere più di 18 anni quando accedono a contenut ... Si legge su msn.com

Dall'Ue arriva un'app per la verifica dell'età sui social: primo test in Italia - La Commissione Ue ha presentato delle linee guida per la protezione digitale dei minori e un prototipo di un'applicazione per la verifica dell'età degli utenti sulle piattaforme ai sensi del Digital S ... Secondo msn.com