Nei WINDTRE Store i migliori smartphone da zero euro

Roma, 14 luglio 2025 – È on air dal 13 luglio il secondo spot della nuova piattaforma creativa di WINDTRE che mette al centro l’extra care verso i propri clienti, i quali possono contare sulla empatia e competenza dei WINDTRE Assistant per scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Il nuovo spot è dedicato all’ampia gamma di smartphone disponibili nei WINDTRE Store, in offerta anche a zero euro in più al mese. Un cliente molto esigente espone una lunga serie di richieste, ma prima ancora di concludere le sue domande riceve già tutte le risposte dall’Assistant. “ Nei WINDTRE Store trovi lo smartphone che vuoi ”, conclude lo spot. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Nei WINDTRE Store i migliori smartphone da zero euro

Nei WINDTRE STORE torna l’attivazione gratuita del 5G - Roma, 10 giugno 2025 – WINDTRE rilancia l’iniziativa di extra care dedicata ai propri clienti offrendo nuovamente l’attivazione gratuita del servizio 5G presso tutti i WINDTRE Store fino 4 luglio.

Nei WINDTRE Store arriva il meglio della tecnologia con Rata Smart - Roma, 9 luglio 2025 – In arrivo nei WINDTRE Store nuovi device di ultima generazione acquistabili con la modalità Rata Smart, la soluzione flessibile e innovativa che consente di rateizzare smartphone, accessori, wearable e dispositivi connessi.

Nei WindTre store arrivano i nuovi foldable Samsung - ROMA – WindTre presenta le offerte dedicate ai nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE soluzioni che uniscono tecnologia d’avanguardia e proposte su misura per ogni esigenza.

