Condannata in Brasile Zambelli vuole candidarsi in Italia

Condannata nel suo Paese e attualmente in Italia in una localit√† sconosciuta, la deputata brasiliana Carla Zambelli vorrebbe candidarsi alle elezioni legislative italiane del 2027 dove "proseguire il suo lavoro politico". A rivelarlo in un'intervista al portale Metr√≥poles √® il suo avvocato, Fabio Pagnozzi, secondo cui la politica bolsonarista avrebbe gi√† avviato contatti con esponenti della destra italiana per entrare nelle liste elettorali. Zambelli, che possiede la cittadinanza italiana, √® sospesa dal mandato parlamentare in Brasile e dovr√† affrontare a breve un procedimento per la revoca definitiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Condannata in Brasile, Zambelli vuole candidarsi in Italia

Carla Zambelli, la deputata brasiliana è atterrata a Roma. Era ricercata dall'Interpol: è stata condannata a 10 anni - La deputata ultra-conservatrice, Carla Zambelli (Pl), membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha dichiarato alla Cnn Brasile di essere arrivata a Roma.

Condannata in Brasile, Zambelli vuole candidarsi in Italia; Zambelli lascia il Brasile e dice: Non possono deportarmi dall'Italia, sono cittadino italiano; Chi è la deputata brasiliana Carla Zambelli e perché è fuggita in Italia? Ecco cosa ha fatto.

Deputata brasiliana Zambelli in Italia, è ricercata dall'Interpol ... - La Corte Suprema del Brasile ha decretato ieri la detenzione preventiva della deputata di estrema destra Carla Zambelli, evasa dal Paese dopo essere stata condannata a 10 anni di carcere, e ... Segnala msn.com

Chi è la deputata brasiliana Carla Zambelli e perché è fuggita in ... - Carla Zambelli Salgado de Oliveira è nata il 3 luglio 1980 a Ribeirão Preto, nello Stato di San Paolo, Brasile, e ha quindi 44 anni. Si legge su tag24.it