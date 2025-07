Caso Grillo jr la sentenza slitta a settembre | l’Italia attende e l’ombra lunga del processo non si dirada

Ancora un rinvio. La sentenza del tribunale di Tempio Pausania nel processo a carico di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo, slitta a settembre. Una notizia che, per quanto tecnica e prevedibile nell’iter giudiziario, non può non sollevare una nuova ondata di amaro in bocca per l’opinione pubblica e di interrogativi (forse) per gli addetti ai lavori. Il dibattimento è giunto alle arringhe finali delle difese, ma per le repliche del Procuratore Gregorio Capasso e le eventuali controrepliche bisognerà attendere il prossimo autunno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Grillo jr, la sentenza slitta a settembre: l’Italia attende e l’ombra lunga del processo non si dirada

