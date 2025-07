Ucraina attacchi russi a Sumy e Mykolaiv | edifici in fiamme

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con quattro missili S-300400 e 136 Shahed e droni nella notte, ha riferito l’aeronautica ucraina. Secondo il rapporto, 61 droni sono stati intercettati e altri 47 sono rimasti bloccati o persi dai radar durante il volo. Le autorità di Sumy hanno affermato che l’attacco dei droni russi ha danneggiato le infrastrutture civili. Un edificio non residenziale è stato parzialmente distrutto e poi ha preso fuoco. Un attacco di droni russi a Mykolaiv ha danneggiato anche un magazzino industriale. Il servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha riferito che l’incendio si è diffuso su un’area di 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacchi russi a Sumy e Mykolaiv: edifici in fiamme

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

La casa della cantante ucraina dell’Eurovision distrutta dai missili russi, lo shock e la rabbia: «Non mi fermerò» – Il video - La casa di Khrystyna Starykova, cantante della band Ziferblat che rappresenterà l’Ucraina all’ Eurovision Song Contest, è stata distrutta dai bombardamenti russi.

Ucraina, allarme aereo per droni russi - 3.15 Dichiarato lo stato di allerta aerea in diverse regioni dell'Ucraina per la presenza di droni russi.

