Minacce a Saviano e Capacchione confermate in secondo grado le condanne al boss dei Casalesi e all’avvocato

La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne del 2021, ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per il suo avvocato, Michele Santonastaso, nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minacce a Saviano e Capacchione, confermate in secondo grado le condanne al boss dei Casalesi e all’avvocato

In questa notizia si parla di: minacce - saviano - condanne - avvocato

Blitz a Saviano, asta truccata e minacce di morte: cinque arresti - Un’asta giudiziaria trasformata in un agguato. Un cittadino che, anziché partecipare liberamente a una vendita pubblica, viene pestato in strada e minacciato di morte.

Chi è Francesco Bidognetti, il boss del clan dei Casalesi accusato di minacce di morte a Roberto Saviano - Chi è Francesco Bidognetti, il boss dei clan dei Casalesi accusato di aver minacciato di morte Roberto Saviano in tribunale attraverso il suo legale

Minacce a Saviano, confermate condanne a boss e avvocato - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione.

Sono state confermate le condanne al boss Francesco Bidognetti e al suo ex avvocato, per le minacce a Roberto Saviano Vai su X

Minacce a Capacchione e Saviano, in appello confermate condanne per boss e avvocato; Sono state confermate le condanne al boss Francesco Bidognetti e al suo ex avvocato, per le minacce a Roberto Saviano; ++ Minacce a Saviano, confermate condanne a boss e avvocato ++.

Minacce a Saviano e Capacchione, confermate le condanne al boss Bidognetti e al suo avvocato - Nell’ambito del processo per le minacce rivolte a Roberto Saviano e alla collega giornalista Rosaria Capacchione, la Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne a un anno e mezzo di carcere per ... Segnala msn.com

Minacce a Saviano, confermate le condanne al boss e all'avvocato - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo ... Si legge su ansa.it