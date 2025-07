calciatore del settore giovanile del benevento salva ragazza da aggressione

Tempo di lettura: 2 minuti C’è chi dice no. Chi non si volta dall’altra parte quando vede una donna aggredita e decide di fare la cosa giusta intervenendo in suo soccorso. E’ il caso del giovane Raffaele Pirozzi, calciatore in erba che da qualche giorno è stato ufficialmente tesserato dal Benevento per aggregarsi alla cantera dopo la sua lunga esperienza nella Blue Devils Napoli. A spiegare cosa è successo con orgoglio è proprio la sua vecchia societĂ di appartenenza con un post sui social ringraziando il ragazzo per il suo gesto. “ Il nostro Raffaele Pirozzi – ha scritto la Blue Devils Napoli sul suo profilo social – da pochi giorni ufficialmente un giocatore del Benevento Calcio, si è trovato coinvolto in un episodio che merita di essere raccontato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

