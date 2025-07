Pirelli 10.000 Cv in parata a Goodwood per i 40 anni di P Zero

Per celebrare il 40esimo compleanno della famiglia di pneumatici ad alte prestazioni P Zero, Pirelli ha radunato supercar iconiche degli ultimi anni per una potenza totale di oltre 10.000 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Pirelli, 10.000 Cv in parata a Goodwood per i 40 anni di P Zero

In questa notizia si parla di: pirelli - anni - zero - parata

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni travolta da un treno alla stazione di Greco-Pirelli - Una giovane vita spezzata. Una ragazza di 17 anni, di origine filippina, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno regionale alla stazione di Greco-Pirelli a Milano.

Sacs Tecnorib e Pirelli: 20 anni di mare, design e velocità - Nata nel 2005, la partnership ha trasformato la passione per la sportività in una gamma di imbarcazioni che hanno saputo conquistare armatori in tutto il mondo, imponendosi come riferimento nel panorama della nautica di alta gamma

Pirelli, 20 anni sul mare con i gommoni all'avanguardia - Nel 2005, con il P Zero 770, nasceva un nuovo modo di interpretare i battelli pneumatici. Oggi le gamme realizzate dalla Casa della Bicocca con lo specialista Sacs Tecnorib sono al top

Pirelli, 10.000 Cv in parata a Goodwood per i 40 anni di P Zero; Pirelli, parata da 10 mila cavalli a Goodwood per il nuovo P Zero; Pirelli P Zero: al Goodwood 2025 ben 40 anni di eccellenza italiana.

Pirelli, 10.000 Cv in parata a Goodwood per i 40 anni di P Zero - Per celebrare il 40esimo compleanno della famiglia di pneumatici ad alte prestazioni P Zero, Pirelli ha radunato supercar iconiche degli ultimi anni per una potenza totale di oltre 10. Da gazzetta.it

Pirelli, parata da 10 mila cavalli a Goodwood per il nuovo P Zero - Al Festival of Speed più famoso del mondo, la Casa della Bicocca festeggia il debutto del suo pneumatico sportivo di eccellenza con una sfilata a tutta potenza. corriere.it scrive