Roma femminile dopo Babajide ecco Rieke | Felice di essere qui

Calciomercato che vede la Roma estremamente attiva in questa prima metà di luglio, e non solo per una prima squadra maschile che ha in Rios, Wesley e Ferguson i primi colpi in entrata da regalare al più presto a Gasperini. Una giornata decisamente piena anche per la formazione femminile, che in poche ore ha ufficializzato due acquisti importanti per la prossima stagione. È stato prima il turno di Rinsola Babajide, esterno d’attacco talentuosa con un recente passato in Inghilterra, alla quale è seguita la presentazione di Annalena Rieke, centrocampista centrale legatasi ai colori giallorossi fino al 2029. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

