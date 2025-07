Specializzazione sostegno 2025 | tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento

L’UniversitĂ di Perugia ha pubblicato il primo bando per i percorsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno. L’attivazione è prevista dal DM 752025 e le lezioni inizieranno a metĂ luglio. Il contributo per l’iscrizione alla selezione è di 60 euro. Requisiti di accesso e destinatari: . Specializzazione sostegno 2025: tre anni di servizio e specializzati estero in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Corsi di specializzazione sostegno INDIRE 2025: frequenza online, esami e tirocinio in presenza - I percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità , attivati nel 2025, sono stati recentemente disciplinati da due provvedimenti: il decreto ministeriale 75/2025, rivolto principalmente ai cosiddetti triennalisti - coloro che abbiano esercitato l'attività d'insegnamento per almeno 3 anni, anche non consecutivi, durante gli ultimi 5 anni - e il decreto interministeriale 77/2025, che riguarda i docenti in possesso di un titolo conseguito all’estero.

Specializzazione sostegno INDIRE per docenti triennalisti: l’anno 2024/25 è valido? - Il decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 disciplina l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti per i docenti triennalisti, secondo quanto disposto dall’articolo 6 del DL 71/2024.

Specializzazione sostegno: perché il 1° giugno 2024 è la data chiave per gli abilitati estero - Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ha introdotto importanti novità per i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all’estero.

