Sequel del grande successo di xbox del 2024 già in arrivo

possibile sequel di “indiana jones and the great circle” in fase di sviluppo. Una delle produzioni più apprezzate del 2024 per Xbox, Indiana Jones and the Great Circle, potrebbe essere già in fase di realizzazione di un seguito. La notizia si basa su recenti indizi provenienti da una proposta di lavoro pubblicata da un importante studio di sviluppo, che suggerisce l’avvio dei lavori su un nuovo progetto legato alla saga. indicazioni sullo sviluppo del sequel. Secondo quanto riportato, l’azienda MachineGames, sta cercando un artista senior specializzato in concept art. Questa ricerca può essere interpretata come un segnale che il team sia impegnato nello sviluppo di un sequel ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sequel del grande successo di xbox del 2024 già in arrivo

ROG Xbox Ally in arrivo: ecco quando potrai prenotarla e quanto costerà davvero. Sarà la nuova regina del gaming portatile? https://gametimers.it/rog-xbox-ally-e-ally-x-data-di-uscita-prenotazioni-e-prezzi-trapelati-per-handheld/ #GamePass #GamingPortat Vai su Facebook

L’attesa è finita – la leggendaria saga torna con Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 3 + 4 Gioca ora con Game Pass: https://xbox.com/xbox-game-pass Vai su X

Senua's Saga: Hellblade 2, in arrivo l'edizione fisica per PS5 e Xbox grazie a Limited Run; Obsidian è soddisfatta delle vendite di Avowed e guarda al futuro: sequel o DLC in arrivo?; Atomic Heart 2 annunciato al Summer Game Fest: Mundfish diventa publisher e svela il sequel per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Under Paris: in arrivo il sequel, ecco quando iniziano le riprese - Under Paris, il blockbuster estivo di Netflix, riceverà un sequel dopo il grande successo ottenuto in termini di audience. Lo riporta movieplayer.it

Hogwarts Legacy, sequel e DLC in arrivo nel prossimo futuro? Potrebbero ... - Discovery hanno lasciato intendere che la compagnia pensa già al futuro di Hogwarts Legacy. everyeye.it scrive