Ignazio Moser compleanno da quasi papà | il dolce messaggio per Cecilia

Ignazio Moser compie 33 anni. Un compleanno speciale per lui, che tra pochi mesi diventerà papà per la prima volta. E proprio a questo va il suo pensiero in una giornata così importante. Nessuna festa, ma una serata tranquilla e intima con sua moglie, Cecilia Rodriguez, che gli sta per. 🔗 Leggi su Today.it

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato furiosamente: rapporto distrutto, c’entra Ignazio Moser? - Il legame tra Belen e Cecilia Rodriguez è sempre stato considerato tra i più solidi dello showbiz italiano, fatto di complicità, affetto e presenze costanti l’una nella vita dell’altra.

Cecilia Rodriguez è incinta, l’annuncio con Ignazio Moser: “Ti sei fatta desiderare…” - (Adnkronos) – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori. La sorella di Belen è in dolce attesa di una femminuccia e si chiamerà 'Clara Isabel'.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è gelo con Belen Rodriguez, “C’è qualcosa di profondo dietro" - Il settimanale Chi ha svelato i motivi dell'"assenza" di Ignazio e confermato la crisi tra le due sorelle Rodriguez.

BUON COMPLEANNO IGNAZIO MOSER! "Devo dire che quest'anno mia moglie con il regalo si é superata... anche se posso scartarlo solo tra 3 mesi ? Comunque sono 33!" Vai su Facebook

