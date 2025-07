Ue | in 5 Paesi anche Italia app per verifica età utenti online

Roma, 14 lug. (askanews) - Cinque paesi europei, tra cui l'Italia, testeranno un'app che verifica l'età degli utenti online e impedisce ai bambini di accedere a contenuti pericolosi. Lo ha annunciato la Commissione europea. Danimarca, Francia, Grecia, Italia e Spagna adatteranno quindi l'app, sulla base di un prototipo sviluppato per l'UE, con l'obiettivo di lanciare versioni nazionali personalizzate entro pochi mesi, ha affermato Henna Virkkunen, vice-presidente dell'esecutivo della Commissione europea con delega alla sovranità tecnologica. "Nei prossimi mesi prevediamo di ampliare questo progetto pilota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue: in 5 Paesi (anche Italia) app per verifica età utenti online

Italia in calo: reddito reale -0.6% e differenze marcate tra OCSE, G7 e altri paesi - Il quadro del benessere economico delle famiglie italiane nel quarto trimestre del 2024 appare complesso.

Gabry Ponte porta «Tutta l’Italia» in finale all’Eurovision, c’è anche Tommy Cash: quali sono i primi 10 Paesi qualificati - Ci sarà anche Gabry Ponte per San Marino alla finale dell’Eurovision 2025. Era dal 2021 che il Paese del Titano non si qualificava per la fase conclusiva della gara.

Italia tra i Paesi Ue con i prezzi del gas più alti nel 2024, secondo Eurostat - Nella seconda metà del 2024, l'Italia era il terzo Paese Ue con i prezzi del gas più alti (15,86 euro per 100 kWh), dopo Svezia (18,93 euro) e Paesi Bassi (16,71 euro).

Per imbarcarsi su un volo in Italia e in Unione europea non servirà più mostrare il documento di identità al personale della compagnia. Basterà presentare la carta d'imbarco se si vola nei Paesi dell'area Schengen. Bisognerà esibire invece il documento per tu

