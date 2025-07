L’analisi di Bertolucci | La frase di Alcaraz sa di resa assoluta C’è stata una chiave decisiva per Sinner

Paolo Bertolucci è intervenuto al podcast " La Telefonata ", commentando il trionfo a Wimbledon di Jannik Sinner ed analizzando gli aspetti principali che lo hanno portato al successo ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, con quest'ultimo che già nel corso del match manifestava un linguaggio del corpo negativo. La vittoria di Sinner e la frase emblematica di Alcaraz: " E' una pagina unica, speriamo ripetibile, ieri è stata una cosa emozionante. Interessantissimo un cambio di campo, quando proprio si è visto Alcaraz che si è rivolto a Ferrero e gli ha detto: 'Non riesco a tenerlo da dietro', e questa è sintomo proprio di resa assoluta ".

