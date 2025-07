Peacemaker 2 | il nuovo teaser introduce il multiverso DC in arrivo un crossover tra DCEU e DCU?

Uno spot cinematografico della seconda stagione di Peacemaker conferma elementi multiversali: è il preludio a un possibile incontro tra i personaggi del vecchio DCEU e quelli del nuovo universo DC di James Gunn? Un nuovo teaser da 30 secondi della seconda stagione di Peacemaker è stato avvistato in alcune sale e ha rapidamente fatto il giro del web. A quanto pare, la sequenza mostra un confronto tra Christopher Smith e una sua versione alternativa, lasciando intendere che l'incontro avvenga in una realtà parallela. Il teaser ha riacceso le speculazioni tra i fan su cosa abbia in mente James Gunn: sta forse cercando di integrare il Peacemaker del vecchio DCEU nel nuovo universo DCU, oppure ci troveremo davanti a una versione completamente rinnovata del personaggio? Il multiverso arriva anche in Peacemaker? Lo status della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Peacemaker 2: il nuovo teaser introduce il multiverso DC, in arrivo un crossover tra DCEU e DCU?

