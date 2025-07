All' esordio un nuovo chilometro di Parco del Mare concluso il cantiere tra Marebello e Rivazzurra

Il lungomare di Rimini si arricchisce con un nuovo tratto di Parco del Mare. Nella giornata di lunedì (14 luglio) sono terminati i lavori che interessano la porzione piĂą a sud del tratto 7 del Parco del Mare, indicativamente la parte compresa tra il bagno 115 al 120, che entro la giornata sarĂ . 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: parco - mare - esordio - chilometro

Parco del mare, nuovo incontro in Campidoglio: massima attenzione alla sostenibilità - Ostia, 23 aprile 2025- Un importante confronto è avvenuto mercoledì 16 aprile, presso gli uffici del Campidoglio, tra il gruppo di associazioni, Italia Nostra Litorale Romano, Legambiente Litorale, Mare Libero, WWF Litorale Laziale e la società di Progettazione del Parco del Mare, alla presenza di Risorse per Roma, del Presidente del X Municipio e dell’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, rappresentato dal Dr.

Anziana si allontana dal parco: ricerche in corso a Francavilla al Mare - A Francavilla al Mare dal tardo pomeriggio di domenica sono in corso le ricerche di Grazia Paravia, 84 anni, affetta da demenza senile.

Parco del Mare, quasi concluso il tratto tra Marebello e Rivazzurra. In arrivo playground e area giochi - Si avviano verso il completamento i lavori per il nuovo tratto del Parco del Mare, l’intervento di rigenerazione e trasformazione urbana che in questi mesi sta interessando la porzione di lungomare compresa tra viale Siracusa e i giardini intitolati ad Artemisia Gentileschi, tra Marebello e.

All'esordio un nuovo chilometro di Parco del Mare, concluso il cantiere tra Marebello e Rivazzurra.

Inaugurata la “Porta Nord” del Parco della Maremma: scatta il divieto di costruire capanni - Inaugurata questa mattina a Principina a Mare, in provincia di Grosseto, la Porta Nord del Parco della Maremma ... Segnala msn.com