Garlasco l’incidente probatorio ha confermato il Dna ignoto sul tampone orale di Chiara Poggi

Le nuove analisi sul tampone orofaringeo prelevato sul corpo di Chiara Poggi hanno confermato il risultato sorprendente dell’11 luglio scorso, nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dal Tribunale di Pavia nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Anche il secondo test ha portato al nuovo dna appartenente a un uomo sconosciuto, ora catalogato come Ignoto 3. La possibile correlazione tra quel profilo genetico e quelli di chi aveva avuto accesso a quella che è diventata la scena del crimine è stata esclusa. Il Dna non è compatibile nĂ© con quello di Alberto Stasi, ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio, nĂ© con Andrea Sempio, al centro della nuova indagine aperta dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

