La scadenza si avvicina ma il tempo sembra già scaduto. Kean sta per decidere del suo futuro ma ormai sembra tutto già deciso. Restano da capire solo le condizioni (LaPresse) – serieanews.com Altre 24 ore circa e la Fiorentina tornerà ad essere padrona del suo destino nella vicenda Moise Kean. Sta per scadere la clausola rescissoria da 52 milioni inserita al momento del suo arrivo, valida fino al 15 luglio. Un vincolo che in teoria poteva spalancare le porte a qualche club pronto a prenderselo in un colpo solo, senza passare dal via. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Kean, inizia il countdown: lo scenario per il futuro è già delineato