Con un bastone danneggia auto e moto parcheggiate | intervengono i carabinieri

Nell'ambito dei controlli eseguiti dai carabinieri nella scorsa serata, è stato necessario l'intervento a Trentola Ducenta per un 21enne albanese che, armato di un bastone di legno, ha danneggiato auto e moto parcheggiate lungo la pubblica via. Un gesto che, secondo una prima ricostruzione degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

