Washington, 14 lug. (askanews) - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato lunedì che l'Ucraina riceverĂ un'enorme fornitura di armi per potenziare il suo sforzo bellico contro la Russia, nell'ambito di un nuovo accordo di fornitura di armi stipulato con gli Stati Uniti. "Certo, gli Stati Uniti impiegheranno le scorte necessarie per difendere questo Paese, questo è assolutamente chiaro. Ma ciò significherĂ che l'Ucraina potrĂ mettere le mani su un numero davvero enorme di equipaggiamenti militari, sia per la difesa aerea che per missili, munizioni, ecc. ecc.", ha dichiarato Rutte ai giornalisti durante un incontro alla Casa Bianca con il Presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rutte: a Kiev "enorme fornitura" di armi con nuovo accordo Nato-Usa

