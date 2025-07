ufficiale osimhen ha presentato un certificato medico per evitare di presentarsi al raduno del napoli

La stagione del Napoli è ufficialmente cominciata oggi col raduno a Castel Volturno in attesa del trasferimento a Dimaro (17-27 luglio) per il primo ritiro in programma durante l’estate (l’altro è a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto). All’appello mancavano numerosi giocatori tra quelli in rosa, ma l’assenza che ha fatto più rumore è stata sicuramente quella di Victor Osimhen. Come noto, l’attaccante nigeriano è in uscita dal club azzurro e si appresta a tornare tra le fila del Galatasaray, stavolta a titolo definitivo. Intanto, ha presentato un certificato medico per evitare di radunarsi al gruppo partenopeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

