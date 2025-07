Controlli su Santa Croce a seguito del video sui social | Non risultano danni alla struttura

Nel corso della mattinata di sabato 12 luglio in rete è circolato un video di due uomini che si sono arrampicati fino in cima alla chiesa di Santa Croce. A seguito del video, diffuso in rete da welcometofavelas, l’Opera di Santa Croce ha avviato delle verifiche sulla basilica di Santa Croce. . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

AVVISO – Ponte sull’Arno a Santa Croce Da lunedì 30 giugno saranno effettuati controlli di sicurezza sul ponte . Si tratta di indagini tecniche necessarie per garantire la sicurezza della struttura. Un sentito ringraziamento alla Provincia per l’impegno Vai su Facebook

Controlli su Santa Croce a seguito del video sui social: “Non risultano danni alla struttura”; Venezia, nuovi controlli commerciali della Polizia Locale nella città antica. Sanzionati posteggi di souvenir nelle zone di San Marco e Santa Croce; Santa Croce, scoperta lavoratrice in nero durante i controlli: titolare denunciato e attività sospesa.

In cima a Santa Croce, le verifiche: nessun danno alla basilica - I controlli del personale dell’area tecnica dell’Opera di Santa Croce: non sono state riscontrate effrazioni agli ingressi ... msn.com scrive

Firenze, il mistero degli scalatori su Santa Croce: è caccia agli autori della video-follia - La scena è ripresa da lontano, probabilmente dalla finestra di un palazzo nel quartiere di Santa Croce. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it