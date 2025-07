Minacce a Saviano confermata in appello la condanna al boss dei casalesi Lo scrittore in lacrime | Mi hanno rovinato la vita

La Corte di Appello di Roma ha confermato le condanne agli esponenti della camorra per le minacce rivolte allo scrittore Roberto Saviano. L’autore di Gomorra era presente in aula. La lettura del dispositivo è stata accolta da un applauso e Saviano ha abbracciato il suo avvocato di parte civile, Antonio Nobile. La decisione della Corte di appello. «Mi hanno rubato la vita». È il commento amaro di Roberto Saviano dopo la sentenza emessa oggi dalla Corte d’Appello di Roma, che ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado “ Spartacus ” a Napoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Minacce a Saviano, confermata in appello la condanna al boss dei casalesi. Lo scrittore in lacrime: “Mi hanno rovinato la vita”

Minacce a Saviano, confermate condanne a boss e avvocato - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione.

Le minacce erano state rivolte al giornalista-scrittore e alla giornalista nel 2008, durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi. Il commento di Roberto Saviano: «Mi hanno rubato la vita» Vai su X

