Ex Milan Pioli | Torno alla Fiorentina con grande emozione

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, pronto a iniziare la sua seconda esperienza come tecnico della Fiorentina, si è rivolto ai tifosi.

Marchegiani: “Il Napoli come il Milan di Pioli, ora che è davanti non si ferma più” - Luca Marchegiani, si è soffermato sull’analisi del sorpasso partenopeo, tracciando anche un interessante parallelo con la stagione del Milan

Ex Milan, notte amara per Pioli: il sogno Champions svanisce contro il Kawasaki - Doccia fredda per Stefano Pioli e il suo Al Nassr. La corsa alla Champions League asiatica si è bruscamente interrotta

Ex Milan, aria di esonero per Pioli: umiliazione in conferenza stampa dopo il ko - Non tira una buona aria per Stefano Pioli sulla panchina dell'Al-Nassr: umiliazione in conferenza stampa ed esonero vicino

Pioli e il ritorno alla Fiorentina: "Un immenso piacere, cosa mi ha impressionato" - Pioli ha poi aggiunto: "È facile adesso parlare ai nostri tifosi ma è anche impegnativo, quello che possiamo promettere, sia io sia noi come club e squadra, è che cercheremo di lavorare ogni giorno ... Come scrive msn.com

Pioli torna alla Fiorentina: una nuova era al Viola Park. Le prime parole dell’ex Milan - Pioli, ex allenatore del Milan, è tornato alla Fiorentina dopo l’esperienza all’Al Nassr: ecco le prime parole del tecnico Il Viola Park ha riaccolto una figura familiare e molto attesa: Stefano Pioli ... Scrive milannews24.com