Superego Carlo Poddighe al Lazzaretto di Verona

Estate al Lazzaretto XIII Edizione presenta Carlo Poddighe SUPEREGO Sabato 26 luglio, ore 21.00 Lazzaretto di Verona Carlo Poddighe, già produttore e musicista di artisti del calibro di Omar Pedrini, Joe Bastianich e molti altri, si presenta, con un originale ed innovativo progetto.

Carlo Poddighe a Enotema in "SuperEgo one man band" - Martedì 21 novembre, con inizio alle ore 21,30, presso Enotema in Via delle Battaglie, 69 presenta: Carlo Poddighe in "SuperEgo one man band".

Ravenna. Spiagge Soul, il 21 agosto Carlo Poddighe porta sul palco ... - Produttore, chitarrista e musicista multiforme, Carlo Poddighe ha collaborato e lavorato con artisti come Omar Pedrini e Joe Bastianich.