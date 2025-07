Sandro Spingardi arrestato per l' omicidio di Griselda Cassia Nunez a Marotta musica alta possibile movente

È stato confermato l'arresto di Sandro Spingardi, il 71enne che ha ucciso la cognata durante la festa di compleanno di alcuni bambini.

Marotta (PU), sparatoria durante compleanno di bimba di 5 anni: uccisa nonna 44enne e grave madre 28enne, arrestato 71enne Sandro Spingardi - Spingardi ha aperto il fuoco uccidendo Griselda Cassia Nunez, 44 anni, nonna della festeggiata, e ferendo gravemente la figlia di lei, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, madre della piccola A Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, durante la festa di compleanno di una bambina di soli

Sparatoria alla festa dei bambini a Marotta, Sandro Spingardi ha ucciso la cognata per il rumore - Sandro Spingardi ha ucciso per il rumore. La lite durante la festa di bambini che ha portato alla sparatoria e alla morte della cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, di origine boliviana ferendo la figlia 28enne di lei, Kenia Cassia Vaca, è stata generata dagli schiamazzi in un contesto di vecchie ruggini.

Spara alla festa di una bimba, l’irruzione di Sandro Spingardi: uccide la nonna e ferisce gravemente la mamma. Ora le scioccanti parole - Il cortile era pieno di palloncini colorati, le voci dei bambini si rincorrevano nell’aria d’estate, mentre i genitori si godevano il tardo pomeriggio con sorrisi distesi e bibite fresche.

Tragedia a Marotta (PU): una lite durante una festa si trasforma in omicidio. Un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi, ha sparato contro la cognata uccidendola e ha ferito la nipote di 28 anni. Il fatto è avvenuto alla periferia della città , in una casa di campagna Vai su Facebook

Chi è Sandro Spingardi che ha ucciso l'ex cognata alla festa di una bimba a Marotta di Mondolfo: Non volevo; Settantenne spara durante una festa con bambini: uccide la cognata e ferisce la nipote; Sparatoria a Marotta, l'omicida: 'Non volevo far male ai bimbi'.

Omicidio di Marotta, convalidato l'arresto. L'assassino in aula: "Mi pento, la musica mi esasperava" - 'Non volevo finisse così, ho reagito d'istinto perché non ce la facevo più'. informazione.it scrive

Sparatoria a Pesaro: convalidato l’arresto di Sandro Spingardi dopo la morte della cognata - Sparatoria a Pesaro durante una festa: Sandro Spingardi arrestato per aver ucciso la cognata Griselda Cassia Nunez e ferito la nipote Kenia Cassia Vaca, indagini e autopsia in corso. Lo riporta gaeta.it