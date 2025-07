Ben Affleck e Jennifer Garner insieme alla partita dei Red Sox | sorrisi e complicità sugli spalti

I due attori, nonostante il divorzio, continuano a mostrarsi uniti per i figli: ecco il loro ultimo avvistamento allo stadio con Seraphina e Samuel. Ben Affleck e Jennifer Garner sono stati fotografati insieme allo stadio durante la partita tra i Boston Red Sox e i Tampa Bay Rays, disputata venerdì 11 luglio 2025. I due attori, separati dal 2018, hanno trascorso la giornata con due dei loro tre figli, dimostrando ancora una volta il forte legame che li unisce come genitori. Affleck, grande tifoso dei Red Sox e originario di Cambridge, Massachusetts, ha sfoggiato un look casual con cappellino verde, camicia beige e occhiali da sole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ben Affleck e Jennifer Garner insieme alla partita dei Red Sox: sorrisi e complicitĂ sugli spalti

In questa notizia si parla di: affleck - jennifer - garner - insieme

