Un upgrade audio per il tuo salotto | la soundbar Bose è in offertissima su Amazon

Cerchi un sistema audio che sia compatto e capace di integrarsi in ogni ambiente domestico? La soundbar Bose Solo Serie 2 è una tra le proposte più interessanti, soprattutto considerando l’attuale sconto del 22% che porta il prezzo a soli 140,99 euro. Ordina subito Design compatto e installazione intuitiva. Uno degli aspetti che caratterizzano questa soundbar è il design essenziale, studiato per occupare il minimo spazio senza rinunciare all’eleganza. Con una profondità di soli 7 cm e una larghezza di poco superiore ai 54 cm, questa soundbar si posiziona facilmente sotto la maggior parte dei televisori oppure può essere montata a parete grazie alla staffa in acciaio fornita in dotazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un upgrade audio per il tuo salotto: la soundbar Bose è in offertissima su Amazon

