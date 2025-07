Disney conquista il mercato dello streaming con una nuova uscita al primo posto

Il panorama delle produzioni Disney si distingue per una costante attenzione ai franchise che ottengono successo sia al cinema che sulle piattaforme di streaming. Negli ultimi anni, l’azienda ha intensificato la produzione di contenuti in formato live-action, spesso rielaborando classici animati o creando nuove serie originali. Tra le produzioni piĂą recenti, spiccano i film adattati da storie animate e le serie che conquistano il pubblico attraverso piattaforme come Disney+. la crescita dei franchise Disney sui servizi di streaming. il successo della serie musicale “Zombies”. I film della saga Zombies stanno vivendo un momento di grande popolaritĂ sulla piattaforma streaming Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Disney conquista il mercato dello streaming con una nuova uscita al primo posto

In questa notizia si parla di: disney - streaming - conquista - mercato

